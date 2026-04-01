CyL impulsa medidas económicas y energéticas por casi 170 millones para paliar efectos de la guerra en Irán

Archivo - Tarteja BusCyL, transporte Castilla y León, tarjeta de transporte de la Junta de Castilla y León. - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves un paquete de medidas económicas y de carácter energético con el fin de paliar los efectos que pueden derivarse de la guerra declarada en Oriente Medio y que suman 169,3 millones de euros, una cuantía que se completa con los 117,4 millones de euros que la Comunidad deja de ingresar como consecuencia del paquete fiscal impulsado por el Gobierno central.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha detallado las 28 medidas previstas --25 de carácter autonómico-- dirigidas a apoyar la actividad económica y el empleo, reforzar el transporte colectivo con la ampliación de rutas dentro del autobús gratuito Buscyl, el apoyo a las familias y avanzar en la eficiencia y el ahorro energético.

En su conjunto, las 25 medidas autonómicas más las tres rebajas fiscales impulsadas desde el Gobierno central en el impuesto sobre la electricidad, el IVA y el de hidrocaburos, tendrán un impacto total para Casitlla y León de 286,7 millones de euros.