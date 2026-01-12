CyL inicia la semana con déficit de las reservas de sangre, las de los grupos A+, 0+ y 0- en rojo

Gráfico elaborado por dona sangre en Castilla y León para llamar a la donación por parte de los jóvenes - @DONASANGRECYL

VALLADOLID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) inicia esta semana del mes de enero con déficit en las reservas de sangre de todos los grupos, con especial incidencia en el caso de los tipos A+, 0+ y 0-, que están en rojo.

Se da la circunstancia de que las reservas del resto de los grupos, A-, B+, B-, AB+ y AB-, están en nivel amarillo lo que supone que hay que acudir a donar en las próximas semanas.

Así consta en el estado de los niveles de sangre a lunes 12 de enero publicado por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación y consultado por Europa Press.

El Chemcyl ha aprovechado su perfil oficial en las redes sociales, Dona Sangre, para animar a los jóvenes a hacerse donantes de sangre. "Si tienes entre 18 y 30 años, esto va contigo", explica Dona Sangre que ha reconocido que el gran reto de la donación de sangre es el relevo generacional y recuerda que los donantes envejecen y faltan personas jóvenes para asegurar reservas futuras.

"Solo el 15,64 por ciento de las donaciones en 2025 fueron de jóvenes. ¿Vienes a donar?", insiste Dona Sangre en este mensaje de llamamiento a la donación por parte de los más jóvenes.