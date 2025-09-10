CyL lidera el crecimiento de la producción industrial en julio tras repuntar un 10,1%

Archivo - Un operario trabajando en una fábrica de automóviles - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) en Castilla y León subió un 10,1 por ciento en julio en relación al mismo mes de 2024, frente a un 2,3 por ciento en España que anota en este caso una tasa 2,2 puntos inferior a la de junio (+4,5 por ciento), según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata, además, del mejor dato en la evolución del IPI del país donde la tasa anual de la producción industrial aumentó respecto a julio de 2024 en doce comunidades autónomas y disminuyó en las otras cinco. De este modo, Castilla y León ha liderado el crecimiento de la producción industrial y es la única con un aumento de dos dígitos.

Además, en lo que va de año la producción industrial ha crecido un 2,4 por ciento, de nuevo por encima de la media (0,6 por ciento).

En España, con el avance de julio, la producción industrial encadena dos meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7 por ciento) y mayo (-1,0 por ciento).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 2,5 por ciento interanual el pasado mes de julio, tasa seis décimas superior a la de junio.

En términos mensuales (julio sobre junio) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,5% tras haber registrado en los dos meses anteriores alzas del 0,8% (junio) y del 0,5% (mayo).

Por sectores, los bienes de consumo duradero presentaron el mayor avance mensual, del 1,3%, en tanto que los bienes de equipo registraron el único retroceso (-3,6%).