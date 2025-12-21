CyL lidera el gasto en innovación empresarial sobre cifra de negocios al alcanzar 1.130 millones en 2024

VALLADOLID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León se ha situado como la primera comunidad autónoma de España en gasto empresarial en innovación sobre la cifra de negocios, con un total de 1.130 millones de euros en 2024, según ha subrayado la Junta en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, es la primera autonomía española en este indicador entre las comunidades autónomas, con una intensidad de innovación del 3,29 por delante del País Vasco (3,13), Cataluña (2,50) y Navarra (2,17). La intensidad de innovación es el cociente entre el gasto total de una empresa en actividades de innovación tecnológica como I+D, diseño o nuevas soluciones y su cifra de negocios.

Por otra parte, la Comunidad registró un aumento del gasto en innovación del 39,4 por ciento respecto a la última encuesta, un incremento que triplica la subida media del conjunto nacional, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

El gasto en innovación de las empresas de Castilla y León ha pasado de 811,29 millones de euros hasta los 1.130,75, y supone el 4,8 por ciento del total nacional, un dato que, tanto en valores absolutos como en porcentaje, constituye el máximo de la serie histórica, que se inició en 2018.

Una característica "positiva" del perfil innovador se refleja en la distribución por tipo de gasto, ha agregado la Junta, para señalar así que el porcentaje del gasto en adquisición de I+D externa en la Comunidad se sitúa 7 puntos por encima de la media nacional.

Esto refleja un ecosistema de innovación "más abierto, donde la transferencia de conocimiento y de tecnología tiene un papel más relevante que en el promedio estatal", ha aseverado el Ejecutivo autonómico.

Por otro lado, Castilla y León ha mostrado progresos en el Índice Regional de Innovación en Europa, ya que registró el mejor avance entre las comunidades españolas en el periodo 2018-2025, con una mejora superior a 20,3 puntos, y alcanzó en 2025 posiciones destacadas en los parámetros como las ventas de innovaciones nuevas para el mercado.

Además, la Comunidad mantuvo la quinta posición en I+D sobre el PIB en 2024, año en el que destacó también por registrar uno de los mayores porcentajes de gasto en I+D ejecutado por las empresas, el 60 por ciento frente al 40 del sector público.