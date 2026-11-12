CyL lidera la presencia en Madrid Top Wine by Peñín con 93 bodegas, 408 vinos y un Bierzo de 100 puntos

Archivo - Madrid Top Wine reunirá en Ifema más de 1.400 vinos de 300 bodegas nacionales e internacionales - PEÑÍN - Archivo

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León será la comunidad con mayor presencia en Madrid Top Wine by Peñín, con 93 bodegas y 408 referencias de distintas zonas productoras, entre las que destacan Ribera del Duero, Rueda y Toro, y ubn Bierzo de 100 puntos.

Madrid Top Wine by Peñín, el nuevo nombre del Salón de los Mejores Vinos, con el respaldo de la Comunidad de Madrid, se celebrará los días 16 y 17 de noviembre en el pabellón 6 de Ifema, donde reunirá a las mejores bodegas nacionales e internacionales y a los profesionales con capacidad de compra y prescripción.

La cita, de referencia para el sector vitivinícola, sitúa a Madrid como "punto de encuentro" para descubrir la "diversidad y calidad" del panorama, en esta ocasión con nuevos espacios, más contenidos y mayor dimensión internacional.

Los profesionales que acudan al evento podrán catar más de 1.400 vinos de más de 300 bodegas nacionales e internacionales, una selección que reúne diferentes territorios, variedades, estilos y métodos de elaboración, integrada exclusivamente por vinos que han obtenido entre 90 y 100 puntos en la Guía Peñín 2027, con lo que se garantiza un elevado nivel de calidad.

En esta edición, Castilla y León lidera la participación con 93 bodegas y 408 vinos, incluidos 76 vinos situados en Zona de Podio, entre ellos Pico Ferreira 2024, de César Márquez Bodegas y Viñedos, que ha obtenido 100 puntos en la Guía Peñín 2027.

Además, se encuentra Alma de Cántaro Bobal 2022, de Magna Vides, que ha sido reconocido como Ganador a Vino Revelación, según ha informado la organización del evento en un comunicado recogido por Europa Press.

En esta Zona de Podio se situarán, en general, una selección de referencias excepcionales valoradas entre 95 y 100 puntos, además de los vinos distinguidos con las máximas puntuaciones de la Guía Peñín.

Entre las principales novedades de esta edición destaca el espacio institucional con 32 bodegas de la D. O. Vinos de Madrid y el espacio dedicado a los microproductores, en el que participarán 15 bodegas, con el objetivo de dar visibilidad a proyectos de pequeña escala.

Asimismo, la proyección internacional tendrá continuidad en esta edición, con la participación de bodegas procedentes de Alemania, Argentina, Estados Unidos, Francia, Georgia y Portugal. Estas presentarán 80 referencias de 14 zonas productoras para ofrecer los profesionales la oportunidad de descubrir vinos de diferentes procedencias y estilos del panorama vitivinícola internacional.

PATROCINADORES Y ACTIVIDADES PARALELAS

El evento estará patrocinado por Saverglass, empresa francesa especializada en la fabricación, personalización y decoración de botellas de vidrio de alta gama, y Tonnellerie J.M.Gonçalves, tonelería portuguesa especializada en la fabricación de barricas para algunas de las mejores bodegas del mundo.

Igualmente, la copa oficial del Salón será de la marca Riedel, proporcionada a través de Euroselecció, su importador en España, mientras Pan de Olivo, empresa de panadería artesana ubicada en Jaén, ofrecerá a los profesionales asistentes la posibilidad de degustar sus productos.

Madrid Top Wine by Peñín se completará con un programa de catas y actividades dirigido a los profesionales asistentes, que permitirá profundizar en algunas de las denominaciones de origen, variedades de uva y elaboraciones más representativas del panorama vitivinícola.

La agenda del lunes 16 de noviembre incluirá siete actividades protagonizadas por los consejos reguladores de Rioja, Valencia, Campo de Borja, Cava, El Hierro y Terra Alta, además del grupo bodeguero Zamora Company.

El martes 17, el protagonismo será para los vinos madrileños, con la entrega del Premio a la Mejor Carta de Vinos de Madrid y la presentación de la Calificación de la Cosecha de la D.O. Vinos de Madrid.

La jornada incluirá una mesa redonda titulada 'Crear prestigio internacional con los mejores vinos españoles' moderada por el Master of Wine, Pedro Ballesteros, y en la que intervendrán la consejera delegada de Juvé & Camps Prime Brands, Meritxell Juvé; la CEO de Grupo Alma Carraovejas, Pedro Ruiz Aragoneses; la presidenta del Círculo Fortuny, Xandra Falcó, y la directora general de Peñín, e Inés Satrústegui.

Toda la información sobre el evento, de las bodegas participantes y de las actividades previstas puede consultarse en la web del evento.