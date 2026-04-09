CyL lideró producción industrial en febrero, con un 12,9% más, frente a una caída del 1,3% en España

Imagen de archivo de una fábrica - JCYL

VALLADOLID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) de Castilla y León subió un 12,9 por ciento en febrero en comparación con el mismo mes del año anterior, 14,2 puntos más que la media nacional que cayó un 1,3 por ciento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de la evolución del IPI del país que sólo aumentó respecto a febrero de 2025 en tres comunidades autónomas, lideradas por Castilla y León, y disminuyó en las otras catorce con especial incidencia en La Rioja, Asturias y Extremadura con retrocesos de un 11,2%, 10,7% y un 9,1%, respectivamente. .

Con este aumento, la producción industrial continúa un mes más en cifras positivas en Castilla y León y encadena diez meses de crecimiento.

Y en lo que va de año la producción industrial en Castilla y León ha aumentado un 7,3 por ciento, frente a un descenso del -2,2 por ciento de la media nacional.