CyL mantiene aviso por episodio de partículas y de ozono en las zonas oeste y centro

Terreno quemado en el incendio forestal de Fermoselle. - Paloma V. Escarpa - Europa Press

VALLADOLID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta mantiene el aviso por contaminación después de que los datos de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León evidencien niveles elevados de partículas y ozono sobre todo en la zona oeste y centro como consecuencia directa de la meteorología y de las emisiones ocasionadas por los incendios forestales de las provincias de León y Zamora.

Por ello la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental recomienda tomar medidas de precaución ante estas concentraciones elevadas en toda la Comunidad. "Es aconsejable que se eviten hacer actividades que impliquen esfuerzo físico para toda la población y especialmente a los grupos de riesgo y personas vulnerables deben adoptar precauciones especiales", detalla a través de un comunicado.

Igualmente recomienda que las actividades de los campamentos, colegios, clubes deportivos... no se desarrollen al aire libre.

Por otro lado, recomienda también que las ventanas de los edificios permanezcan cerradas, así como los sistemas de ventilación interior forzados.