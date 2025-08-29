CyL mantiene cinco incendios en IGR 2, otros tantos en nivel 1, cinco más de grado 0 y 16 ya controlados

VALLADOLID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León amanece a esta hora con cinco incendios con un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, cuatro de ellos en la provincia de León y uno en Zamora; otros tantos de nivel 1, de los cuales cuatro se circunscriben también a la parte leonesa y uno a Palencia, así como otros cinco de grado 0 y un total de dieciséis ya controlados, según la información facilitada por Inforcyl y recogida por Europa Press.

En el caso de los más graves, permanecen en el índice más grave en León los de Fasgar, La Baña, Colinas del Campo de Martín Moro, Berlanga del Bierzo, el último surgido en la tarde de ayer que obligó al desalojo de su población, así como el de Porto (Zamora), mientras que en nivel 1 se encuentran Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina y Garaño, igualmente todos en la provincia de León, y el de Cardaño de Arriba, en Palencia.

En el caso de la provincia de León, la evolución es favorable y los trabajos siguen centrados en el incendio de Fasgar, donde el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, ha informado de que los efectivos centran su trabajo en perimetrar la zona donde esta noche, fruto del viento reinante, se ha "escapado" una lengua de fuego que se dirigía hacia el Valle Gordo.

Por su parte, respecto del fuego registrado a última hora en Berlanga del Bierzo, que llegó a un índice de gravedad 2 y obligó a la evacuación de varios cientos de vecinos, el mismo fue intencionado y la Guardia Civil detuvo a su presunto responsable, un joven de 20 años.

En el caso de la provincia de Zamora, el operativo desplegado en el incendio de Porto, en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, han atajado esta noche reactivaciones en dos de las tres zonas afectadas por las llamas.

Según informa el jefe del Servicio de Incendios de la Junta, Ángel Sánchez, en el Valle del Tera "no ha habido ningún tipo de reactivación" y se han realizado labores de vigilancia, mientras que en la zona de la "cuerda contra León", en la zona de la Barrosa, se ha reactivado un foco, sobre las 07.00 horas que se está "atajando" y no parece "complicado" que se pueda "coger a tiempo".

Por último, en la zona de La Baña y Losadilla se han acometido labores de vigilancia "con algún pequeño punto caliente" que se ha sofocado "con cierta rapidez".