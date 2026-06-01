CyL se mantiene como destino preferido en turismo rural con 172.360 pernoctaciones en abril, un 7,5% más

Archivo - Imagen de recurso de una casa rural en Castilla y León. Casa rural, interior de casa rural. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León se ha mantenido en abril como el destino preferido en turismo rural del país y ha alcanzado las 172.360 pernoctaciones, un 7,5 por ciento más que en el mismo mes de 2025, mientras que en España cayeron un 1,3 por ciento, según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Europa Press.

Además, Castilla y León registró en el cuarto mes de 2026 un total de 81.035 viajeros de los que 71.485 son residentes en España y 9.550 en el extranjero.

Por su parte, la estancia media fue de 2,13 noches, de nuevo inferior que la media (2,48 por ciento), y Castilla y León se mantiene también como la comunidad autónoma que más personal emplea en el turismo rural, con 4.756, seguida de Andalucía (4.083) y Baleares (3.158).

Respecto al número de alojamientos abiertos en Castilla y León en el mes de abril ascendió a 3.258 (17.019 en España), con 30.808 plazas estimadas (172.371 en todo el país).

El grado de ocupación en los establecimientos rurales de la Comunidad fue del 18,62 por ciento por plazas (20,63 en el resto de España), 39,66 por ciento en cuanto a las plazas en fin de semana (37,51 ciento como media nacional) mientras que por habitaciones la ocupación se situó en el 23,79 por ciento, frente al 27,29 del resto del país.

Finalmente, el Índice Precios de Alojamientos de Turismo Rural se situó en Castilla y León en 178,21 , mayor que el nacional (175,62) y un 0,66 por ciento menos, cuando en España creció un 0,83 por ciento.