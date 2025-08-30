CyL mantiene dos incendios en IGR 2, otros cuatro en nivel 1, tres más de gravedad 0 y 14 ya controlados

VALLADOLID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León comienza la jornada del sábado con dos 'grandes incendio forestales' --aquellos que se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2-- tras una noche favorable en la lucha contra el fuego, aunque mantiene otros cuatro fuegos en gravedad 1, tres activos, pero en nivel 0, y 14 ya controlados.

Así se desprende de la información facilitada por Inforcyl y recogida por Europa Press con datos a las 11.00 horas, donde se refleja que en el caso de los más graves, permanecen en el índice más grave en León los de Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro, mientras que en nivel 1 se encuentran Barniedo de la Reina y La Baña, en la provincia de León, el de Porto (Zamora) y el de Cardaño de Arriba, en Palencia.

Por otra parte, la Comunidad registra otros tres incendios activos, pero en gravedad 0, en Torre de Babia, en la provincia de León, en San Pedro de Cansoles (Palencia) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora).

Durante la noche el Infocal ha rebajado el nivel de los incendios de Anllares del Sil, Yeres y Llamas de Cabrera, que se encuentran ya controlados y en nivel 0 tras más de 20 días activos.