CyL mantiene 'seis grandes incendios', tres en gravedad 1 y otros siete activos, pero en nivel 0

Un voluntario colabora en las tareas de extinción del fuego, a 19 de agosto de 2025, en Palacios de Compludo, León. - Fernando Otero - Europa Press

VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León mantiene seis grandes incendios --aquellos que se corresponden con el Índice de Gravedad Potencia (IGR) 2--, tres en gravedad 1, mientras que hay otros siete activos pero en nivel 0.

Así refleja la web del Infocal consultada por Europa Press a las 09.30 horas. En concreto, en máximo nivel continúan Fasgar, Anllares del Sil, La Baña, Colinas del Campo de Martín Moro y Garaño, todos ellos en León, y Porto en Zamora.

Por su parte, están catalogados como IGR 1, los de Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina, en León, y Cardaño de Arriba, en Palencia. Por último, activos pero en nivel 0, se encuentran Yenes, Canalejas, Gestoso y San Justo de la Vega, en la provincia de León; San Pedro de Cansoles y Astudillo, en Palencia, y Molezuelas de la Carballeda, en Zamora.

En estos momentos se están celebrando las reuniones de los Cecopi de los diferentes incendios para informar de la situación de los mismos después del trabajo de la noche.

Uno de los que más preocupan es el de Fasgar, así como el de Colinas, donde las brigadas de refuerzo han estado trabajando para que la lengua no alcance la localidad de Tremor de Arriba.