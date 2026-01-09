CyL mejorará la carretera entre Abades y Otero para ganar fluidez de tráfico en el polígono de Los Hitales (Segovia)

El consejero Sanz Merino (centro), con la alcaldesa de Otero de Herreros, Fuensanta de la Calle y el personal de la Consejería y la Delegación Territorial. - JCYL

OTERO DE HERREROS (SEGOVIA), 9 (EUROPA PRESS)

La mejora de la carretera SG-273 entre los municipios segovianos de Abades y Otero de Herreros contribuirá a mejorar la circulación actual y la futura, que se prevee que aumente en densidad cuando se desarrolle el polígono industrial Los Hitales, de Abades, una vía que se considera "estratégica" para el transporte en el entorno rural.

Así lo ha asegurado el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, en la presentación de las próximas obras de mejora del tramo de algo más de ocho kilómetros que será modernizado para mejorar la seguridad vial de una carretera con un índice medio diario de vehículos (IMD) de 17.000, de los que el 13 por ciento son pesados, lo que indica, según Sanz Merino, "la importancia de mejorar esta vía".

El plazo de ejecución de las obras será de 18 meses y, como ha informado el consejero, "ya están adjudicadas para iniciarse en el primer trimestre del año, con una inversión de 1.156.486 euros". Para Sanz Merino, esta obra "refuerza el compromiso de la Junta con la mejora continua de la red viaria autonómica".

Con Sanz Merino han presentado las obras el director general de Carreteras, Jesús Félix Puertas, y la directora técnica del proyecto y jefa del Servicio Territorial de Movilidad en Segovia, Eva Martínez.

Martínez ha explicado los caracteres técnicos de la obra, que antes de renovar el firme de la carretera con una nueva capa, limpiará los laterales, renovará los drenajes y cauces y reparará los blandones y tramos con grietas.

Después se extenderá la nueva capa de mezcla bituminosa, de unos seis centímetros, en la que se incluye polvo de neumáticos usados, dentro de la política de la Junta de incorporar materiales reciclados que pueden ayudar a al sostenibilidad ambiental de la región, con una mejora técnica añadida a estas mezclas bituminosas.

En la mejora se contempla la renovación de la señalización horizontal y vertical. De la primera, Eva martínez ha destacado la política de la Consejería en exigir "la máxima calidad en las pinturas de señalización horizontales, que se realizan con proyección en caliente porque aumenta entre tres y cuatro veces la duración de las señales sobre el asfalto".

En cuanto a la señalización vertical y las barreras de protección y pasos salvacunetas, la intervención, que implica el levantamiento de la cota de toda la carretera, supone también la elevación de las señales, balizamientos y barreras verticales, según se contempla en el proyecto.

Sanz Merino ha aprovechado para recordar que en la provincia de Segovia, durante 2025, se han invertido 39 millones en trabajos en carreteras, incluyendo las actuaciones ya previstas anticipadamente para 2026, con actuaciones destacadas como el refuerzo del firme de la CL-601 entre La Granja y el límite con la Comunidad Autónoma de Madrid; las travesías urbanas de Fuentepelayo, Cantalejo, Cabezuela y Fuenterrebollo; la mejora y cesión del Paseo de Santo Domingo y la Cuesta de los Hoyos, en la capital, y numerosas intervenciones menores entre distintos municipios de la provincia y accesos a vías principales.

Por último, el consejero ha mencionado la inversión de 37.500 euros para el estudio de viabilidad del Puerto Seco y Centro Logístico del futuro polígono industrial de La Costanilla, en el alfoz de Segovia ciudad.