CyL muestra al Arzobispado de Valladolid su interés por impulsar el V Centenario del nacimiento de Felipe II

Luis Argüello (i) y Alberto Díaz Pico, durante su encuentro. - JCYL

VALLADOLID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha mantenido un encuentro con el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, en el que ambos han constatado la buena sintonía existente y la voluntad de mantener una colaboración estrecha en aquellos asuntos de interés común vinculados a la cultura, el patrimonio y la historia de Castilla y León.

Durante la reunión, desde la Consejería se ha trasladado el interés por impulsar la conmemoración del V Centenario del nacimiento de Felipe II, así como por prestar atención a la causa de beatificación de Isabel la Católica y a su dimensión histórica y cultural, detalla el departamento a través de un comunicado.

Asimismo, se ha reafirmado el compromiso de seguir colaborando con la Iglesia en la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio eclesiástico de Castilla y León, estudiando fórmulas que permitan ampliar y reforzar las líneas de apoyo existentes.