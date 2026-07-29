CyL no acude a la Sectorial de Educación, lamenta que se celebre y afirma que debe centrarse en la gestión de incendios

VALLADOLID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha lamentado la decisión del Ministerio de mantener la Conferencia Sectorial de Educación y Universidades pese a la situación de "emergencia" provocada por los incendios forestales que afectan a varias comunidades autónomas, por lo que no acudirá a la misma al entender que debe centrar "todos sus esfuerzos" en la gestión de esta situación.

Castilla y León, junto con otras comunidades, al menos seis, solicitó formalmente el aplazamiento de la reunión "para que todas las administraciones pudieran centrar sus esfuerzos en la gestión de la emergencia y en la atención a las personas afectadas", detalla a el departamento de María Pardo a Europa Press.

"Entendemos que, en un contexto como el actual, con incendios activos, evacuaciones y un importante despliegue de recursos públicos, la prioridad debe ser la coordinación institucional frente a la emergencia. Los asuntos incluidos en el orden del día pueden abordarse unos días más tarde, cuando la situación esté normalizada y todas las administraciones puedan participar en igualdad de condiciones", han añadido.

Ante la decisión del Ministerio de mantener la convocatoria, la Junta ha reiterado que no participará en ella y confía en que pueda convocarse una nueva reunión "cuando las circunstancias lo permitan".

"La Junta quiere trasladar, además, su reconocimiento al trabajo que están realizando los profesionales que participan en la extinción de los incendios y reitera que, en estos momentos, todos los esfuerzos de las administraciones deben estar dirigidos a proteger a las personas, los municipios afectados y el patrimonio natural", ha finalizado.