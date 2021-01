CyL no administrará la segunda dosis a los vacunados de forma incorrecta hasta que les toque por turno

VALLADOLID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León no administrará la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus a las personas que hayan recibido la primera de forma incorrecta o irregular hasta que les toque por turno para evitar de ese modo que se beneficien ahora de una dosis que le corresponda a las personas preferentes en el calendario de vacunación.

"La segunda dosis será cuando les toque por su grupo, no antes (...) en su tiempo y forma para no quitar la dosis a quien le corresponda tenerla", ha añadido la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en la rueda de prensa en la que ha informado de la evolución del coronavirus en Castilla y León, una comparecencia en la que ha defendido la buena planificación de la Junta en la administración de las vacunas contra el coronavirus y en la que ha asegurado que los errores o irregularidades son "muy pequeños" respecto al dato general.

"Afortunadamente son mínimos", ha insistido la consejera que ha hecho un llamamiento expreso a saber diferenciar el error de la picaresca, aspectos que ya investiga la Administración autonómica que despejará dudas también sobre algunas acusaciones de irregularidades que no son verdad, con una mención expresa a algunas congregaciones religiosas.

Verónica Casado ha apelado también a la "ética" de las personas o profesionales que no correspondan a la denominada "primera línea" en lucha contra el virus pero hayan sido incluidas por error en un listado para que lo digan y no se vacunen. "Todo el mundo sabemos dónde estamos y si tenemos que estar en un listado no", ha manifestado la consejera para quien "lo más ético" y "lo más coherente" es avisar y añadir también que no se debe mentir en documento público porque ese hecho tiene "mucha trascendencia".

"No hay que quedarse con la anécdota porque da la sensación de que se hace mal y no es así", ha sentenciado Verónica Casado que ha explicado que la Junta de Castilla y León ha pedido a los responsables de los listados de vacunados que comprueben "exhaustivamente" la relación de personas desde el reconocimiento que "a veces es complicado" confeccionar esos listados. También ha aprovechado la ocasión para agradecer la decisión de los liberados sindicales que han dado un paso al frente y se han incorporado a la actividad sanitaria ante "una situación terrible".

Respecto a las consecuencias del retraso de la administración de esa segunda dosis a las personas que han recibido la primera, Casado ha apelado a la frase de "dosis puesta, vacuna puesta" para explicar que "algo de inmunidad" tienen.

Casado ha defendido que España está avanzando bien como país en la administración de la vacunas contra el coronavirus y ha reivindicado el esfuerzo que están realizando las comunidades autónomas para sacar adelante "un proceso muy complejo" y que ahora va a "menor ritmo de lo deseado" porque sólo hay autorización para dos vacunas de las que están llegando menos cantidades de lo esperado, lo que ha generado algunos problemas en la programación que recuperará el ritmo cuando aumente el ritmo de producción de las farmacéuticas.