CyL no recurre la Ley de Vivienda porque se beneficiaría de una sentencia favorable

VALLADOLID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha avanzado que la Comunidad no recurrirá finalmente la Ley de Vivienda porque, de lograrse una sentencia favorable a las cuatro autonomías que sí han presentado recursos junto con el PP, se beneficiará del resultado de la misma. "No se trata de que recurran todas las comunidades autónomas, no vamos a estar siempre recurriendo si otras lo hacen", ha señalado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha desvelado esta decisión adoptada por parte de los servicios jurídicos aunque no ha aclarado si realmente el plazo para presentar un recurso ha concluido después de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite los presentados por cuatro autonomías y por el PP.

Fernández Carriedo ha reiterado que la Ley de Vivienda tiene "importantes" carencias que "merecen" ser recurridas, no obstante ha explicado que los servicios jurídicos han sido claros al aseverar que las consecuencias que tengan los recursos planteados por otras autonomías, de producirse una sentencia favorable, tendría igual impacto en el territorio de Castilla y León.