CyL, novena CCAA con mayor número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas con 91

Archivo - Firma de documentos, hipoteca, - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

VALLADOLID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León se mantiene como la novena comunidad autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el tercer trimestre de 2025, con un total de 91 casos (88 de personas físicas y tres de personas jurídicas), según los datos aportados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Según la estadística del INE, tres casos de ejecuciones hipotecarias correspondieron a vivienda nueva mientras que los otros 88 son de vivienda usada.

En concreto, Andalucía (661), Cataluña (568), y Comunitat Valenciana (443) presentaron el mayor número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas mientras que los menores casos se dieron en La Rioja (10), Comunidad Foral de Navarra (14) y Cantabria (21).

En total y según esta misma encuesta, las comunidades con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas este trimestre fueron Andalucía (896), Cataluña (793) y Comunitat Valenciana (655) con La Rioja (17), Comunidad Foral de Navarra (18) y Cantabria (34) con el menor número.

En cuanto al total de fincas hipotecadas Castilla y León también ocupa el noveno lugar con 162 y la mayoría son viviendas, con esos 91 casos, seguidas de otras urbanas (57), de las fincas rústicas (11) y de los solares (3).