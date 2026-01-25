CyL participa con seis empresas de productos infantiles en la feria Babykid Spain + FIMI en Valencia - JCYL

VALLADOLID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha estado presente en la feria Babykid Spain + FIMI 2026, que se ha celebrado en Valencia del 21 al 23 de enero, con la presencia de seis empresas de la Comunidad, Achupé Bebé de Avila, Baby Nipos de León, Escumar Moda S.A. (Marae) de Zamora y Artesanía Filita, Naay Botanicals S.L y Accoms de Valladolid.

Esta edición ha reunido a cerca de 735 marcas procedentes de 44 países, en una convocatoria que ha destacado por su crecimiento en superficie expositiva y participación internacional, según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Babykid Spain + FIMI consolida así su posición como principal plataforma europea del sector, con un incremento del 52 por ciento en compradores internacionales VIP con respecto a la edición anterior y la presencia de más de 5.000 profesionales y futuros clientes procedentes de 56 países.

En este contexto, el director general del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECyL), Augusto Cobos, visitó la feria para acompañar a las empresas de la Comunidad que participan en este "escaparate estratégico" para fabricantes, distribuidores y compradores internacionales.