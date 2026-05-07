CyL pide que impere la salud pública en acciones ante el virus y observa falta de coordinación en el Gobierno

Archivo - El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que observa una "cierta falta de coordinación" en el Gobierno de España ante la gestión de la crisis por el hantavirus y ha insistido en que en cualquier decisión debe imperar los criterios de salud pública.

Carriedo ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, tras conocerse que un ciudadano empadronado en Lerma (Burgos) se encuentra a bordo de una embarcación afectada. Así, el portavoz ha detallado que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha informado al presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la presencia de este ciudadano burgalés en el barco que tiene previsto llegar a Canarias.

Según ha explicado Carriedo, los españoles a bordo serán trasladados al hospital militar Gómez Ulla, en Madrid, para realizarles el seguimiento médico correspondiente. En este sentido, el consejero ha incidido en que debe "imperar" el criterio de salud pública y de protección de la salud en cualquier decisión que se tome, especialmente ante la colisión de derechos entre la salud y la libertad de circulación.

Carriedo ha advertido de que la ausencia de síntomas en este momento "no es garantía de no tener el virus", debido a que el periodo de incubación se sitúa entre las seis y las ocho semanas. Asimismo, el portavoz de la Junta ha expresado su deseo de que el Ejecutivo central mantenga una "posición común", tras considerar que existen declaraciones "contradictorias" entre ministerios sobre el carácter voluntario u obligatorio de la cuarentena.

"Lo prudente y lo razonable es esperar", ha afirmado Carriedo, quien ha garantizado el "apoyo y colaboración" de la Administración autonómica para aplicar los protocolos necesarios si el ciudadano burgalés decide finalmente regresar a la Comunidad.