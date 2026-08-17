CyL plantea paliar daños de la avispa asiática a la apicultura con trampeos con feromonas y actualizar indemnizaciones

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha trasladado al sector apícola la posibilidad de poner en marcha un proyecto para el control de especies como la avispa asiática mediante sistemas de trampeo con feromonas para paliar los daños que estas causan, al tiempo que ha comprometido revisar los baremos de indemnización por los perjuicios ocasionados por el oso.

El consejero ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo con las organizaciones profesionales agrarias para analizar la situación actual del sector. En el encuentro ha abordado sus principales problemas y necesidades, con el objetivo de "avanzar en soluciones que permitan mejorar la rentabilidad y garantizar el futuro de una actividad fundamental para el medio rural y fijación de población en los pueblos".

El departamento autonómico reconoce que la apicultura está atravesando una situación "especialmente difícil" y se encuentra entre los sectores "más castigados" de la actividad agraria. "A las dificultades derivadas de la pérdida de rentabilidad se suman una campaña marcada por la sequía y las elevadas temperaturas, unos precios que no acompañan a los costes de producción y la aparición y expansión de enfermedades que, en algunos casos, presentan una difícil solución", detalla a través de un comunicado.

Uno de los principales asuntos abordados ha sido la incidencia de la fauna silvestre sobre las explotaciones apícolas. En este sentido, se han analizado especialmente los daños provocados por el oso, así como la afección que están ocasionando especies como la Vespa velutina, también denominada avispa asiática.

Asimismo, se ha puesto especial atención en el impacto del abejaruco, cuya presencia está provocando que las abejas reduzcan sus salidas de las colmenas, con el consiguiente descenso de la productividad y un incremento de su mortandad, que los profesionales del sector sitúan en torno al 40 por ciento en las zonas más afectadas.

Ante esta situación, el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha trasladado a las organizaciones profesionales agrarias la posibilidad de estudiar, junto con el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) y en colaboración con las propias organizaciones profesionales agrarias, un proyecto para el control de especies como la avispa asiática mediante sistemas de trampeo con feromonas.

"El objetivo es valorar soluciones eficaces que permitan reducir su incidencia y minimizar los daños sobre las colmenas", señala la información.

En relación con los daños ocasionados por el oso, Pino ha reconocido la preocupación existente por las indemnizaciones pendientes y ha explicado que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental está estudiando "la mejor manera de hacer efectivos estos pagos". En este sentido ha mostrado su compromiso de revisar los baremos de indemnización por los daños causados por el oso, con el objetivo de adecuarlos "a la realidad de las pérdidas sufridas por los profesionales".

Pino también ha trasladado que desde la Junta trasladarán la posibilidad de incluir al sector apícola el plan extraordinario de ayudas ante la gravedad de la situación que atraviesa, en una línea similar a las medidas que se están planteando para otros sectores especialmente afectados, como el cereal. Asimismo, se ha abordado la posibilidad de establecer ayudas vinculadas al gasóleo para contribuir a reducir la presión que los costes de producción están ejerciendo sobre las explotaciones.

Durante la reunión, la Consejería y las organizaciones han coincidido en la necesidad de disponer de información económica actualizada que permita conocer con precisión la realidad de las explotaciones. Por ello, se ha planteado la realización de un estudio de costes específico del sector apícola que permita disponer de una fotografía real de los gastos y de la evolución de la rentabilidad de la actividad y sirva como base para orientar futuras medidas de apoyo.