CyL y Plena Inclusión abordan la eliminación de barreras de aprendizaje, apoyos educativos y accesibilidad en centros

María Pardo (2 d), durante el encuentro con representantes de Plena Inclusión. - JCYL

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Plena Inclusión han abordado en una reunión cuestiones relacionadas con la inclusión educativa, la eliminación de barreras de aprendizaje y participación, la accesibilidad en los centros, los apoyos educativos especializados, la formación del profesorado y la participación de las familias.

La titular del departamento, María Pardo, acompañada por el director general de Bienestar Educativo, Diego del Pozo, ha mantenido hoy un encuentro con representantes de la organización para conocer las principales líneas de trabajo de la Federación y abordar ámbitos en los que ambas partes puedan seguir colaborando en favor de una educación más inclusiva. Lo han hecho junto al presidente de la entidad, Juan Pablo Torres, a su vicepresidente, José Gómez, y a su gerente, Vanessa García.

Plena Inclusión Castilla y León forma parte del movimiento asociativo que representa y apoya a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias. La organización desarrolla actuaciones en ámbitos como la educación, el empleo, la vida independiente, el apoyo familiar, la accesibilidad, la participación comunitaria y la defensa de derechos, detalla la Junta a través de un comunicado.

Ambas instituciones mantienen una trayectoria de colaboración en materia educativa. En 2018 suscribieron un convenio para desarrollar programas de formación y participación, con actuaciones vinculadas a la educación inclusiva y la atención a la diversidad, la formación de profesionales, la sensibilización de la comunidad educativa y la difusión de recursos para mejorar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Entre las líneas de trabajo recogidas en aquel marco de colaboración figuraban también jornadas de buenas prácticas en educación inclusiva, actividades formativas dirigidas al profesorado y otros profesionales educativos, acciones de sensibilización sobre discapacidad intelectual y recursos destinados a favorecer una mejor respuesta educativa.

La colaboración entre la Consejería y entidades integradas en Plena Inclusión se extiende asimismo a otras actuaciones. Entre ellas se encuentra el Programa de Respiro Escolar, en el que participan entidades como Fundación Personas y Aspace Castilla y León, así como las ayudas destinadas a centros privados concertados de educación especial para financiar el transporte adaptado del alumnado con pluridiscapacidad y movilidad reducida, finaliza el comunicado.