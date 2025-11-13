CyL pondrá en marcha en 2026 un grupo de trabajo de seguimiento de programas de detección del cáncer

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha anunciado que durante 2026 sse pondrá en marcha un grupo de trabajo específico para el seguimiento de los programas de detección precoz del cáncer.

"Este grupo contará con la participación de profesionales sanitarios, sociedades científicas y asociaciones de pacientes, y tendrá como objetivo compartir información, evaluar resultados y proponer medidas que permitan mejorar la eficacia y la calidad de estos programas", ha detallado durante su intervención en la Comisión de Economía y Hacienda para detallar el proyecto de presupuestos de su departamento para el año 2026.

En este contexto, ha apuntado que el incremento presupuestario se destinará el próximo año a desarrollar "los programas de detección precoz del cáncer de mama, de cuello de útero y colorrectal".

Las ampliaciones de estos programas realizadas en 2024, que permitieron incluir a la población de 70 a 74 años, tanto en el cribado de cáncer colorrectal, que abarca a personas de entre 50 y 74 años, como en el de cáncer de mama, dirigido a mujeres de entre 45 y 74 años, suponen un incremento del gasto de 600.000 euros anuales.

"Con dichas ampliaciones, Castilla y León incorporó una franja poblacional más extensa que la prevista en el Sistema Nacional de Salud, donde los programas de cribado se dirigen a personas de entre 50 y 69 años", ha añadido.