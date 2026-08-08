CyL se prepara para vivir el eclipse que llevará a miles de personas a la España rural: "Es un escenario privilegiado"

Castilla y León se prepara para vivir el eclipse que llevará a miles de personas a la España rural - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León se convertirá dentro de apenas unos días, el próximo 12 de agosto, en uno de los mejores escenarios del mundo para contemplar el eclipse total de sol, un fenómeno que atraerá a miles de visitantes a diferentes puntos de la Comunidad para vivir una cita histórica que combina atractivo turístico, interés científico e impulso económico en la España rural.

"Es la excusa perfecta para que los extranjeros vengan a la España profunda", destaca en una entrevista concedida a Europa Press el presidente de la Asociación vallisoletana de Astroturismo (Astroval), el astrofísico Jorge Monzón, quien sostiene que Castilla y León será uno de los lugares privilegiados del planeta para vivir una experiencia que "puede cambiarte la vida".

Y es que durante poco más de un minuto, el día se convertirá en noche, un cono de sombra recorrerá el horizonte y, tras la totalidad, el sol volverá a aparecer lentamente mientras se pone para dejar una estampa que apenas tiene precedentes, lo que ha hecho que este eclipse se haya convertido en un fenómeno científico, turístico y social que atraerá a miles de personas hasta el norte de España.

Monzón no duda en definirlo como "el eclipse de la España rural", una oportunidad para que visitantes nacionales e internacionales descubran municipios alejados de los grandes núcleos urbanos mientras contemplan uno de los espectáculos naturales más llamativos que puede ofrecer el cielo.

La singularidad del eclipse radica, precisamente, en el momento en el que tendrá lugar. A diferencia de la mayoría de eclipses totales observados durante las últimas décadas, éste coincidirá con el ocaso, por lo que ocurrirá al atardecer.

Aunque el instante más esperado apenas durará entre minuto y medio y un minuto cuarenta segundos dependiendo del lugar de observación, el espectáculo comenzará mucho antes y a medida que avance el eclipse comenzarán a sucederse fenómenos menos conocidos por el gran público como las llamadas sombras serpenteantes, producidas cuando únicamente llega un fino hilo de luz solar y las turbulencias de la atmósfera generan ondulaciones visibles sobre el suelo.

Poco después aparecerán las conocidas Perlas de Baily y el anillo de diamante, tras lo cual llegará el momento culminante y desde el horizonte avanzará una gigantesca sombra que recorrerá el paisaje hasta envolver completamente al observador. "Veremos cómo desde la derecha viene una especie de cono de sombra, una sombra muy extraña, como si fuera de noche cien kilómetros más allá, pero aquí fuera completamente de día", describe Monzón.

"La gente que lo ha visto lo describe como una experiencia que te cambia la vida", asegura el astrofísico vallisoletano, quien detalla que si la actividad solar lo permite, también podrán observarse las protuberancias solares, enormes llamaradas de plasma.

UN ESCENARIO PRIVILEGIADO

La trayectoria del eclipse convertirá al norte de España en uno de los enclaves más codiciados del planeta para su observación, puesto que la franja de totalidad recorrerá la Península desde Galicia hasta Baleares.

El presidente de Astroval considera que esa combinación de meteorología favorable y posición geográfica convierte a Castilla y León en uno de los mejores lugares del mundo para observar el eclipse.

En la Comunidad, únicamente Salamanca y el sur de Zamora quedarán fuera de la franja de totalidad, donde el eclipse alcanzará aproximadamente un 99 por ciento de ocultación solar. En el resto de provincias podrá contemplarse el eclipse total.

En Valladolid capital, por ejemplo, la totalidad alcanzará alrededor de un minuto y treinta segundos, apenas diez segundos menos que en la línea central del eclipse, situada en la provincia de Palencia.

"Hemos validado técnicamente 27 municipios de la provincia de Valladolid", explica Monzón, quien señala que la comprobación consistía en verificar que el horizonte occidental estuviera completamente despejado, sin edificios, montañas ni otros obstáculos.

Toda esa información se encuentra reunida en el mapa interactivo elaborado por Astroval, donde los interesados pueden consultar las características de cada punto de observación.

ÉLITE CIENTÍFICA MUNDIAL

Mientras millones de personas dirigirán la vista al cielo el próximo 12 de agosto para contemplar el primer eclipse total de sol visible en España en más de un siglo, un pequeño municipio de la provincia de Valladolid se convertirá durante unos minutos en uno de los principales puntos de observación astronómicos del mundo.

El Centro Astronómico de Tiedra acogerá a investigadores de algunas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, como Harvard o el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), e incluso algún premio Nobel, que han elegido este enclave para estudiar un fenómeno del que la ciencia extrae información de gran valor.

La responsable de Actividades y Grupos del Centro Astronómico de Tiedra, Elvira Díaz, explica que la preparación para esta cita comenzó hace ya dos años, cuando empezaron a cerrarse las primeras reservas para un acontecimiento que el centro vive "con mucha emoción" y "expectación".

Junto a esta vertiente científica, el Centro Astronómico también ha diseñado una experiencia para un grupo reducido de visitantes en el Centro de Interpretación de la Lavanda, con el objetivo de ofrecer una observación alejada de las masificaciones y acompañada por astrónomos y actividades divulgativas.

En el caso concreto de Tiedra, considera que la localidad ha tenido "la suerte" de encontrarse dentro de la franja de totalidad de un fenómeno que, recuerda, no volverá a repetirse en esta zona hasta dentro de aproximadamente 180 años. "Esto es una vez en la vida", incide.

Precisamente esa elevada afluencia de visitantes ha llevado al Centro Astronómico a insistir durante los últimos dos años en la importancia de observar el eclipse de forma segura, por ello el trabajo divulgativo ha comenzado en las propias instalaciones con escolares y visitantes, a quienes se les ha enseñado el uso correcto de las gafas homologadas y los riesgos de recurrir a métodos caseros.

"No valen radiografías ni inventos. Te puedes quemar la retina; va en serio", advierte la responsable del centro, quien también recuerda que no deben utilizarse prismáticos, telescopios o teléfonos móviles sin los filtros adecuados.

Además de la seguridad ocular, Díaz recomienda planificar con antelación los desplazamientos, ante la previsión de una elevada concentración de vehículos en la jornada del eclipse. "Donde vayas a verlo intenta estar dos días antes. Sería lo ideal", aconseja, al tiempo que pide extremar la precaución por el riesgo de incendios forestales durante esas fechas.

Más allá del 12 de agosto, el Centro Astronómico de Tiedra confía en que el eclipse suponga un punto de inflexión para consolidar el astroturismo en Castilla y León, una actividad en la que este espacio fue pionero hace trece años.

"Hay vida después del eclipse", recalca Díaz, quien considera que este acontecimiento ha servido para situar el turismo astronómico en el foco.

Y es que el centro desarrolla durante todo el año observaciones solares y nocturnas, actividades de divulgación, sesiones en su planetario y experiencias con sus dos telescopios principales, uno de ellos un refractor de 175 milímetros, del que asegura que existen muy pocos ejemplares similares en España abiertos al público.

"Siempre pasan cosas ahí arriba, aunque parezca que está quieto. Ojalá este eclipse haga que mucha gente venga después a descubrirlo y a disfrutarlo como lo hacemos nosotros", concluye.