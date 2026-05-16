CyL presenta 'Cibermov' en el 5G Forum de Sevilla, el primer Circuito Urbano de Movilidad Conectada en Europa

VALLADOLID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León (Icecyl), junto a Renault Group España y MasOrange, han presentado en la IX edición del 5G Forum de Sevilla, que se ha celebrado hasta este viernes en el Auditorio Cartuja, el proyecto de 'Cibermov', el primer Circuito Urbano de Movilidad Conectada y Ciberseguro en Europa

Se trata de una iniciativa orientada a convertir a Castilla y León, a través de un circuito urbano en Valladolid, en "un entorno demostrativo de referencia internacional en el ámbito del vehículo conectado y la movilidad inteligente", según ha detallado la Administración autonómica en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, este proyecto, que fue presentado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de la capital del Pisuerga, Jesús Julio Carnero, tiene como objetivo "acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas a la automoción conectada, las infraestructuras inteligentes y la ciberseguridad aplicada al automóvil".

Durante la presentación en Sevilla, se ha explicado que 'Cibermov' forma parte de la red territorial de especialización tecnológica en ciberseguridad coordinada a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, dentro de la estrategia nacional apoyada por fondos europeos Next Generation EU.

Además, el Gobierno autonómico ha señalado que CyL lidera el denominado Nodo 1, junto a Andalucía y País Vasco, y centra su especialización en movilidad conectada y automoción, que es "uno de los principales sectores económicos de la Comunidad con un peso del 22,1 por ciento del PIB Industrial".

CIRCUITO URBANO CIBERSEGURO

El proyecto, impulsado por la Junta a través del Icecyl, cuenta con 3,5 millones de inversión y está incluido en el proyecto Retech-ciberseguridad, cofinanciado por la Junta con un 25 por ciento y con fondos Next Generation de la Unión Europea en un 75 por ciento, a través del Incibe, y tiene como objetivo desplegar un circuito urbano conectado a cielo abierto en Valladolid, en el que se integrarán "tecnologías de última generación para garantizar la seguridad de la conectividad V2X ('Vehicle-to-Everything')".

El circuito, que buscará situar a Castilla y León y, en concreto, a Valladolid como "referentes internacionales" en movilidad conectada y segura, estará disponible tanto para vehículos equipados con tecnología V2X, que podrán recibir avisos en el interior del vehículo sobre situaciones de riesgo, como peatones en ángulos ciegos, cruces peligrosos y obras, como para vehículos no equipados, que serán detectados de forma puntual a través de cámaras, que además contarán con procesos de anonimización de imágenes.

Asimismo, 'Cibermov' desarrollará un Centro de Excelencia en Ciberseguridad aplicada a la Movilidad Conectada en Castilla y León, con "el compromiso de la Administración con el impulso tecnológico y la inversión en I+D+i".

El proyecto se enmarca en las iniciativas de 'Software République', el ecosistema de innovación abierta impulsado por grandes empresas tecnológicas y de movilidad", que busca desarrollar "soluciones colaborativas en ámbitos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el Big Data y los servicios digitales avanzados.

Un equipo especializado del Centro I+D+i de Renault Group en Valladolid liderará el proyecto, que se desarrollará en tres líneas de trabajo principales, las cuales serán el diseño, para asegurar que la solución esté alineada con la hoja de ruta de la industria de la automoción; el desarrollo, mediante la creación de soluciones de movilidad conectada y cibersegura, y la validación, a través de un vehículo prototipo que actuará como potencial usuario de este entorno de pruebas a cielo abierto.

DESARROLLO DEL PROYECTO

El proyecto tiene un calendario definido, con fases que incluyen el diseño, desarrollo, implementación y validación del Centro de Excelencia, que se completará antes del próximo 30 de junio, y, próximamente, el circuito se demostrará en un entorno urbano real.

Por último, se llevará a cabo una fase inicial de operación y mantenimiento durante dos años, a partir de los que el circuito se cederá al Ayuntamiento de Valladolid con la intención de que este proyecto tenga continuidad a largo plazo.

Actualmente, se realizan labores de incorporación de recursos tecnológicos a lo largo de un recorrido que incluye la avenida de Salamanca, el paseo Isabel la Católica, el paseo de Zorrilla, la avenida de Madrid y la avenida de Zamora.

En este entorno está prevista la instalación de 15 unidades de comunicación V2X, principalmente en postes de cámaras de control de tráfico, además de cuatro cámaras y un panel LED informativo, para el control de velocidad, información de parking y protección de peatones.

Al mismo tiempo, se pondrá en marcha un nuevo centro de control que estará ubicado en instalaciones municipales, que controlará todas las infraestructuras urbanas y vehículos eléctricos conectados, en el cual se van a utilizar tecnologías punteras en comunicaciones móviles, procesamiento distribuido, sensorización urbana y arquitectura de servicios para habilitar un entorno de validación cooperativa sobre movilidad conectada.