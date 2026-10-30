CyL prolonga la época de peligro medio de incendios forestales hasta el 9 de noviembre

Archivo - Columna de humo del incendio en Pinofranqueado visto desde Salamanca, a 20 de agosto de 2026, en Vegas del Dominigo Rey, Salamanca, Castilla y León (España) - Manuel Ángel Laya - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha decidido prolongar desde el 1 hasta el 9 de noviembre la época de peligro medio de incendios forestales en toda la Comunidad, vigente desde el 13 de octubre, ante la previsión de que persistan las condiciones meteorológicas que favorecen el riesgo de incendios forestales, según la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl)

Las previsiones apuntan a temperaturas superiores a las esperadas para esta época del año, una baja probabilidad de precipitaciones y la persistencia de la sequía. A ello se suma la elevada probabilidad de que durante la primera semana de noviembre se mantenga el bloqueo anticiclónico, que favorece la estabilidad atmosférica, la ausencia de lluvias y valores bajos de humedad relativa, condiciones que pueden incrementar el peligro de incendios a medida que se prolongue esta situación.

Durante este periodo se aplicarán las medidas previstas en la normativa autonómica para la época de peligro medio, que incluyen restricciones al uso del fuego y a otras actividades susceptibles de provocar incendios forestales.

Asimismo, la Junta ha recordado la importancia de extremar las precauciones para evitar cualquier actuación que pueda originar un incendio.