CyL promueve 127 proyectos con caracter "transversal femenino" que "mejoran" la vida de 800.000 mujeres de 15 países

Luis Miguel González Gago, durante la jornada celebrada hoy en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha promovido un total de 127 proyectos de cooperación al desarrollo en 15 países con un carácter "transversal femenino" que han mejorado la vida de 800.000 mujeres durante esta legislatura y que contemplan una inversión global de 15,7 millones de euros.

Así lo ha señalado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, minutos antes de inaugurar el desayuno-coloquio 'Mujeres que lideran el desarrollo en países empobrecidos'.

"De esos más de 120 proyectos hay 22 dirigidos específicamente y directamente a las mujeres. Por poner ejemplos y hablar de cosas materiales y prácticas, hemos intervenido en el acceso a la educación de niñas en Guatemala y Senegal. En el Congo, Tanzania y Burkina Faso se desarrollan proyectos de Atención Primaria, pero también del tratamiento en el parto y durante el embarazo", ha citado.

En este contexto, también ha abundado en la "importancia" de la "mujer" y su "implicación" desde el punto de vista empresarial, con proyectos en El Salvador donde se ha fomentado su participación en "sectores agrícolas y ganaderos" como "motor de desarrollo".

"En definitiva, hoy estamos aquí con todos los agentes de cooperación y desarrollo de Casilla y León para hacer una evaluación precisamente de estas políticas públicas y en su caso sacar las propuestas correspondientes que puedan mejorar el próximo plan de Cooperación al Desarrollo una vez que en el 2026 concluyamos el actual", ha continuado.

González Gago, ha incidido en que la cooperación al desarrollo "solo es eficaz cuando sitúa a las mujeres en el centro de las decisiones", para defender que las políticas del Ejecutivo autonómico en esta materia no buscan "intervenciones aisladas, sino procesos que generen cambios estructurales y duraderos".

Las actuaciones impulsadas abarcan sectores "clave" para el ejercicio de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza, como el acceso a la educación, la salud, el agua potable y la alimentación, ámbitos en los que las mujeres "soportan un impacto especialmente acusado de las desigualdades".

"Las mujeres no son receptoras pasivas de ayuda, sino agentes activos de cambio capaces de transformar sus comunidades. Invertir en las capacidades de las mujeres es invertir en cohesión social, en estabilidad y en futuro", ha finalizado.