CyL realizó cerca de 14.000 ensayos en sus centros de control para garantizar la fiabilidad de materiales en carreteras

La Junta realizó cerca de 14.000 ensayos en sus Centros de Control de Calidad para garantizar la fiabilidad de los materiales en la red de carreteras - JCYL

VALLADOLID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta realizó cerca de 14.000 ensayos para garantizar la fiabilidad de los materiales en la red de carreteras en sus Centros de Control de Calidad, unidad técnica de referencia cuya labor resulta esencial para garantizar que las carreteras y demás obras públicas de la Comunidad cumplen los máximos estándares de calidad y durabilidad.

El Servicio de Tecnología y Control de Calidad garantiza la fiabilidad de los materiales empleados en las obras públicas y contribuye a optimizar la inversión pública mediante el conocimiento científico, la innovación y el control técnico.

Cuenta con tres centros especializados: el Centro Regional de Control de Calidad (con sede en Valladolid), el Centro de Control de Calidad de Valladolid y el Centro de Control de Calidad de Burgos.

En 2025 se realizaron 13.848 ensayos con 1.824 muestras, unas cifras superiores a las del 2024.

Así, en los dos centros con sede en Valladolid se formalizaron 11.041 ensayos con 1.575 muestras, por los 7.673 y 1.384 de 2024; mientras que en el Centro de Control de Calidad de Burgos fueron 2.807 ensayos y 249 muestras, con 3.232 ensayos y 486 muestras en 2024.

Uno de los principales activos del servicio es el Centro Regional de Control de Calidad, que mantiene desde hace más de dos décadas la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), un reconocimiento que certifica la fiabilidad de sus procedimientos y la calidad técnica de los ensayos que realiza.

A ello se suma el reconocimiento del Centro de Control de Calidad de Valladolid como laboratorio autorizado por AENOR para la concesión del distintivo DCOR de las plantas de hormigón, consolidando a Castilla y León como un referente nacional en materia de control de calidad.

Con una red de más de 11.500 kilómetros de carreteras autonómicas, disponer de un servicio propio de tecnología y control de calidad constituye una ventaja estratégica para Castilla y León.