CyL rebaja a cinco los 'grandes incendios' tras una jornada "positiva", aunque mantiene otros cinco en nivel 1

Un voluntario colabora en las tareas de extinción del fuego, a 19 de agosto de 2025, en Palacios de Compludo, León. - Fernando Otero - Europa Press

VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León rebaja a cinco los 'grandes incendios forestales' --aquellos que se corresponden con el Índice de Gravedad Potencia (IGR) 2-- tras una jornada "positiva y muy favorable" en la evolución de la mayor parte de los fuegos que afectan a varios puntos de la Comunidad, aunque todavía se mantienen otros cinco incendios en gravedad 1 y ocho activos, pero en nivel 0.

Así refleja la web del Infocal consultada por Europa Press a las 23.00 horas. En concreto, en máximo nivel se encuentran Fasgar, La Baña, Colinas del Campo de Martín Moro y Berlanga del Bierzo, todos ellos en León, y Porto en Zamora.

Por su parte, están catalogados como IGR 1, los de Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina y Garaño, en León, y Cardaño de Arriba, en Palencia. Por último, activos pero en nivel 0, se encuentran Yenes, Canalejas, Gestoso, La Robla y San Andrés del Rabanado, en la provincia de León; San Pedro de Cansoles, en Palencia, y Molezuelas de la Carballeda y Malillos, en Zamora.

Precisamente, la Comunidad ve rebajado el número de 'grandes incendios' aunque a primera hora de la tarde se ha declarado un fuego presuntamente provocado por un joven de 20 años que ha sido detenido en la localidad leonesa de Berlanga del Bierzo.

Este fuego ha obligado a la Guardia Civil ha proceder al desalojo de unas 400 personas en la localidad leonesa de Berlanga del Bierzo tras haberse declarado el fuego con Índice de Gravedad Potencial (IGR).

No obstante, unas horas después, las autoridades han realojado a las cerca de 400 personas que habían sido desalojadas tras el incendio debido a una "evolución favorable" del mismo, que ha sido controlado de inicio por los medios desplegados aunque han quedado varias pacas ardiendo en las proximidades de la población.

El delegado territorial de Junta en la provincia de León, Eduardo Diego, ha asegurado que la situación de los incendios es "francamente buena" y "muy positiva" con respecto a lo que se ha vivido en las últimas tres semanas, aunque preocupan al operativo las reactivaciones de mayor o menor importancia que se registran en todos los fuegos y que obligan a mantener medios para actuar inmediatamente y evitar su evolución.

Así lo ha trasladado el representante del Ejecutivo autonómico en declaraciones a los medios tras participar en la reunión del CECOPI provincial, en las que se ha puesto el foco en el incendio provocado, presuntamente, por un joven de 20 años que ya ha sido detenido en la localidad de Berlanga del Bierzo.

"Siento tristeza y rabia ante esta situación porque se ve que a pesar de todo lo que se ha vivido todavía hay personas que inician fuegos y ponen en peligro vidas, pueblos y patrimonio", ha expresado el delegado territorial, al tiempo que ha destacado el esfuerzo del operativo desplegado en varios puntos de la provincia para luchar contra el fuego.

SITUACIÓN EN ZAMORA

En lo que respecta a la situación en la provincia de Zamora, dos reproducciones que se han registrado en el incendio forestal de Porto en la zona de San Ciprián y en la de los Tres Burros han centrado los esfuerzos del operativo del fuego de Sanabria durante la jornada de este jueves.

La primera reproducción ha sido controlada y apagada y la segunda, de más intensidad, se ha podido contener, aunque los medios desplegados trabajarán durante la noche en la eliminación de puntos calientes.

Las chimeneas que siguen apareciendo en el Cañón del Tera son atendidas con medios aéreos y sofocadas sin mayor problema. La evolución es también favorable en La Baña, donde el perímetro se está consolidando y hay vigilancia activa.

En la noche se esperan importantes ráfagas de viento en las cumbres, pero habrá mucha humedad, bajas temperaturas y hay previsión de llovizna.

También en la provincia zamorana los medios del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) han cortado el avance de un incendio forestal declarado este jueves en la localidad de Malillos, en la comarca de Bermillo de Sayago, en el que se trabaja para cerrar el perímetro.

De esta manera, concluye una jornada más de trabajo contra el fuego en Castilla y León en la que se ha logrado rebajar a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 los incendios forestales originados en Garaño y Anllares del Sil al haber desaparecido, en ambos casos, las causas que motivaron su declaración de nivel 2.

La plataforma Inforcyl ha recogido este cambio de grado de peligrosidad, tras haber alcanzado su máximo por amenazar a zonas habitadas, infraestructuras o bienes materiales, y haber causado desalojos.

En concreto, el incendio de Garaño, en el que trabajan en este momento una treintena de medios terrestres con el objetivo de extinguir el fuego, se originó el pasado domingo 24 de agosto , mismo día en el que alcanzó gravedad 2.

Por su parte, el de Anllares del Sil, donde hay una veintena de medios terrestres en la actualidad, es uno de los más duraderos de esta oleada de incendios en la provincia de León, pues se inició el 8 de agosto. Su última subida a nivel 2 fue el pasado 26 de agosto.