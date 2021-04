CyL rechaza un Estado de Alarma 'a la carta' y que el Gobierno "vuelva a pasar la pelota" a las CCAA

Igea afea al Gobierno que "paralice" el país por las elecciones de Madrid

VALLADOLID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha rechazado este jueves un Estado de Alarma 'a la carta', con lo que respalda el planteamiento realizado por el lehendakari, Íñigo Urkullu, y se vuelve a mostrar en contra de que el Gobierno central "vuelva a pasar la pelota" a las comunidades autónomas tras el 9 de mayo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Igea ha eludido a sus raíces vascas plasmadas en su segundo apellido. "Hoy me siento mucho más Arisqueta que nunca, estoy muy de acuerdo con lo que dice el Gobierno vasco", ha señalado el vicepresidente, quien ha insistido en la decisión sobre la situación en la que quedará el país tras el 9 de mayo corresponde al Ejecutivo central.

"Lo que no puede hacer el Gobierno, aunque me temo que lo hará, es volver a pasar otra vez la pelota a las comunidades autónomas", ha señalado Francisco Igea tras lamentar que el Ejecutivo haya incumplido su "promesa" de actualizar la Ley de Salud Pública para adaptarla a la situaicón de pandemia y se plantee ahora no prorrogar el Estado de Alarma.

Para defender su rechazo a impulsar un Estado de Alarma 'a la carta'. Igea ha destacado que la Ley dice "claramente" que no se puede usar esta figura cuando la crisis es global y, como ha argumentado, actualmente hay nueve autonomías que están en una situación de "alerta máxima".

"Es una obligación del Estado gestionar las pandemias, el Gobierno tiene que asumir su responsabilidad, nosotros asumiremos la nuestra, pero quien la tiene que tomar en este momento es el Gobierno", ha insistido, tras lo que ha afeado que el Ejecutivo esté "nuevamente" en campaña electoral y teme que sus decisiones influyan en el resultado de los comicios en Madrid.

