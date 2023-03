CyL rechaza "prestar a sus estudiantes para realizar experimentos" y no participará en la prueba piloto de la EBAU

VALLADOLID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha decidido no participar en la pruebas piloto de la EBAU que se celebrarán mañana en las autonomías que se han prestado voluntarias y garantiza que la Comunidad "no va a prestar a sus estudiantes para experimentos que no se saben si llegarán a materializarse.

Fuentes de la Consejería insisten en su "total desacuerdo" con la estructura planteada por el Gobierno central para esta prueba y reitera que el Ministerio "ha tenido en cuenta nunca las aportaciones de Castilla y León, especialmente la petición de una EBAU única".

"No tiene sentido que se hagan 17 EBAUs distintas para que todos los alumnos participen posteriormente en un único procedimiento de acceso a las universidades españolas", han defendido desde la Consejería.

"Castilla y León no va a prestar a sus estudiantes para realizar experimentos que no se sabe si llegarán a materializarse, la Consejería prefiere preparar a los alumnos de Castilla y León para la EBAU que realizarán este junio", han zanjado desde la Junta.