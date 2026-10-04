CyL recibe el Premio al Mejor Stand de Fitur 2026 por su propuesta dedicada al eclipse

La directora general de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, Rebeca Arroyo, recoge el Premio al Mejor Stand de Fitur 2026. - JCYL

VALLADOLID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha sido galardonada con el Premio al Mejor Stand de la última edición de Fitur, un reconocimiento que ha sido recogido por la directora general de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, Rebeca Arroyo.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha estado presente esta semana en Ifema en la entrega de premios que reconoce a los mejores stands de la feria de turismo de este año.

Castilla y León ha sido una de las tres comunidades autónomas distinguidas con un Premio Fitur y la única que lo ha recibido por unanimidad del jurado, que ha puesto en valor el diseño, la imagen y la funcionalidad del espacio expositivo, según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En la pasada edición de Fitur, Castilla y León presentó un stand de 929 metros cuadrados en el pabellón 9 de Ifema, que reproducía de forma metafórica el cosmos y trasladaba a los visitantes la experiencia del astroturismo de manera sensorial y envolvente, a través de la arquitectura, la iluminación y los recursos expositivos.

El lema fue 'Castilla y León, el cielo nos ha elegido', en referencia al eclipse total de sol del 12 de agosto, un acontecimiento natural único que se ha podido disfrutar desde la Comunidad de "forma privilegiada" y que contó con la presencia de miles de visitantes y turistas.