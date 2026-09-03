CyL recibirá 33 millones del Fondo de Solidaridad de la UE para la recuperación de los incendios forestales de 2025

Archivo - Una persona observa el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León contará con 32,7 millones de euros procedentes del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE), destinados a paliar los severos daños medioambientales, sociales y económicos provocados por la tercera ola de incendios forestales que azotó el territorio español en el verano de 2025.

El pasado mes de junio, el Consejo de la Unión Europea aprobó la asignación a España de 120,55 millones de euros procedentes del Fondo de Solidaridad de la UE, tras lo que el Ministerio de Hacienda ha comunicado la distribución de estos fondos entre las administraciones beneficiarias.

El reparto provisional de los recursos se ha realizado en función de la estimación de gasto elegible incurrido por la Administración General del Estado y las distintas administraciones autonómicas.

En el caso de las comunidades autónomas, Castilla y León y Galicia son las que mayor volumen de gasto asociado a la catástrofe han reportado.

Dentro del procedimiento habitual del Fondo de Solidaridad, la Comisión Europea aprobó en junio un anticipo de 30,13 millones de euros, el 25 por ciento de la ayuda total, de los que Castilla y León recibirá 8,2 millones, que, a su vez, supone el 25 por ciento de la ayuda total que recibirá.

La ayuda se destinará a sufragar el gasto incurrido en las operaciones de emergencia, atención y reconstrucción realizadas sobre el terreno desde el 8 de agosto de 2025, fecha en la que los gastos de recuperación pasan a ser oficialmente subvencionables.