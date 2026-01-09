CyL recibiría 271 millones al año a partir de 2027 con el nuevo modelo de financiación autonómica

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, durante una rueda de prensa para presentar el nuevo modelo de financiación autonómica en Castilla y León - EUROPA PRESS

El nuevo modelo de financiación autonómica que ha presentado este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asigna 271 millones de euros más al año para Castilla y León a partir de 2027, año en el que se espera que entrará en vigor, lo que supone cerca del 1,3 por ciento de los casi 21.000 millones más que se repartirá al conjunto de las comunidades.

La propuesta que ha presentado el Ejecutivo central prevé que esta Comunidad sea la que más se beneficia del criterio de población ajustada al ser un 9,7 por ciento superior a su población real.

Así lo ha detallado el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, durante una rueda de prensa en la que ha presentado la propuesta de modelo de financiación autonómica y sus efectos en Castilla y León y ha pedido abordar este debate con "datos, serenidad y responsabilidad institucional".

Durante su intervención, el representante gubernamental ha trasladado que el nuevo modelo de financiación supondrá para Castilla y León un aumento en los recursos económicos de la Comunidad de 271 millones más al año, lo que supone 1.355 millones hasta 2031 en el caso de aprobarse este nuevo modelo.

De esta forma, Sen ha destacado que Castilla y León es la comunidad que más se beneficia del criterio de población ajustada, que es un 9,7 por ciento más elevada que su población real al ser el territorio que más recursos recibe por la variable de superficie y está entre las primeras en la de dispersión, lo que supone tener en cuenta la despoblación.

Asimismo, Castilla y León también se beneficia de la solidaridad interterritorial al situarse entre las comunidades que más recursos perciben de la nivelación horizontal, así como de la nivelación vertical, es decir, de la aportación del Estado. Además, también obtiene financiación del nuevo fondo climático.

En este sentido, el delegado del Ejecutivo central en la Comunidad ha hecho énfasis en la importancia de centrarse en los datos del nuevo modelo que "se aleja de debates abstractos y la confrontación política con el objetivo de garantizar políticas de mejora de la vivienda, educación, transporte y sanidad, independientemente de dónde se viva".

Por ello, ha subrayado que este debate debe hacerse con "datos, serenidad y responsabilidad institucional" ya que este sistema lleva "demasiado tiempo" sin renovarse y este "retrsao genera incertidumbre y dificulta la planificación estable de los servicios públicos".

"Porque un sistema desfasado no beneficia a nadie, por ello el Gobierno ha presentado este modelo que contempla más recursos, mayor transparencia y reglas más justas para debatirlo con las CCAA en los órganos previstos", ha expresado el representante gubernamental.

En este marco, Sen se ha referido a las críticas que se han conocido en las últimas horas que señalan que esta reforma beneficiaría a determinadas comunidades autónomas, si bien ha defendido que este nuevo modelo "debe debatirse y acordarse en los cauces institucionales y parlamentarios".

"Lo responsable es analizar la propuesta y debatirla sin rechazarla antes de tiempo", ha señalado, razón por la que ha instado a la Junta de Castilla y León a acudir a la reunión bilateral que se celebrará cuando llegue el momento y plantear sus propuestas para mejorar este primer borrador del modelo.

NUEVOS CRITERIOS

Junto a la mayor aportación del Estado al sistema, uno de los elementos fundamentales del nuevo modelo es el criterio de población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad autónoma ponderando variables que influyen en el coste de los servicios y las necesidades de financiación.

Así, el reparto de los recursos autonómicos se define en función de las características demográficas, socioeconómicas y geográficas de las comunidades autónomas.

Por ejemplo, el gasto sanitario será mayor en una comunidad muy envejecida, mientras que otra comunidad tendrá mayores necesidades en educación si tiene mayor proporción de habitantes en edad escolar.

Tras la incorporación de las mejoras metodológicas, las grandes variables que configuran la propuesta mejorada de población ajustada del Gobierno son la población padrón, una de las variables más relevantes que supone el 30 por ciento de la ponderación de la población ajustada.

También se prevé la población protegida equivalente con la que se pretende representar el gasto sanitario, partida presupuestaria más amplia en el ámbito autonómico y cuyo peso es del 38 por ciento. Para su cálculo, se divide en 20 grupos de edad, dejando atrás los siete del modelo vigente.

ACTITUD "CONTRADICTORIA"

En su intervención, el delegado del Gobierno también ha criticado la "actitud contradictoria" por parte del Ejecutivo autonómico al solicitar "permanentemente más recursos para la Comunidad mientras se niega a participar en los organismos de debate donde se establecen las normas que van a regir durante los próximos cinco años, no hacer aportaciones y en muchos casos renunciar a fondos importantísimos para Castilla y León".

Por todo ello, ha pedido "responsabilidad" a la Administración autonómica para dialogar puesto que todavía queda camino para avanzar en la aprobación de este nuevo modelo en las Cortes Generales.