CyL registra 28.032 denuncias por cibercriminalidad en 2025 y se sitúa como la quinta autonómia con más delitos

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VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado un total de 28.032 hechos denunciados por cibercriminalidad en 2025, una cifra que ha situado a la Comunidad como la quinta con mayor volumen de este tipo de delitos a nivel nacional, estos datos se han enmarcado en un contexto general al alza, en el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han contabilizado 488.426 hechos conocidos en toda España, lo que ha supuesto un incremento del 5,1 por ciento respecto al ejercicio anterior, según el Informe sobre la Cibercriminalidad en España.

En la distribución por comunidades autónomas, los 28.032 hechos detectados en Castilla y León la han posicionado únicamente por detrás de Andalucía, que ha liderado la estadística con 89.124 infracciones, seguida de Cataluña (73.400), la Comunidad de Madrid (72.217) y la Comunitat Valenciana (55.109). A nivel provincial, Madrid, Barcelona y Valencia se han mantenido como las zonas con mayor incidencia del país.

El balance elaborado por el Ministerio del Interior ha revelado que la ciberdelincuencia ha consolidado su carácter estructural en España, ya que ha llegado a representar el 19,8 por ciento del total de las infracciones penales registradas. En este sentido, el fraude informático ha destacado como la conducta predominante al aglutinar el 88 por ciento de los casos, seguido a gran distancia por la falsificación informática con el 4,4 por ciento y las amenazas y coacciones con el 3,7 por ciento.

Por último, los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad han reflejado que la actividad policial en el ámbito digital ha sumado 71.340 hechos esclarecidos y ha dejado un total de 19.876 personas detenidas e investigadas en todo el territorio nacional. Asimismo, las victimizaciones globales han experimentado un repunte del 9,27 por ciento, y la mayor parte de los afectados se ha concentrado en los rangos de edad comprendidos entre los 26 y los 65 años.