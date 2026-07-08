CyL registra 60 incendios forestales en casi 40 horas, la mayoría de ellos provocados por rayos

CyL registra 60 incendios forestales durante la jornada del miércoles, la mayoría provocados por rayos - JCYL

VALLADOLID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado un total de 60 incendios forestales entre las 0.00 del martes 7 de julio hasta las 14.00 de este miércoles, la mayoría de ellos conatos por rápida gestión provocados por rayos, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente.

Por provincias, Burgos ha sido la que ha contabilizado un mayor número de incendios, con doce, seguida de León, con once. Además, se han registrado siete fuegos en Soria; seis en Segovia, Salamanca y Valladolid; cinco en Palencia; cuatro en Zamora y tres en Ávila.

El balance ha sido acompañado por imágenes de varias intervenciones de los medios aéreos y terrestres desplegados durante la jornada, en un día de intensa actividad para el operativo de prevención y extinción de incendios forestales.