CyL registra 639.920 pensiones en julio, 1,07% más que en 2025, con una cuantía media de 1.375,20 euros

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VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Castilla y León se situó en 639.920 en el mes de julio, un 1,07 por ciento más que en el mismo mes de 2025, con una cuantía media de 1.375,20 euros, por encima de la media nacional que es de 1.236,46 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

La cuantía media de las pensiones en la Comunidad ha crecido un 4,77 por ciento con respecto a julio de 2025 cuando la cuantía media se quedó en 1.312,61 euros y por debajo de la media nacional que ha subido en un 4,96 ciento.

Por su parte, las pensiones con complementos a mínimos alcanzan las 141.838 y suponen el 22,2 por ciento del total, porcentaje que sube al 29,2 por ciento en el caso concreto de las mujeres mientras que baja al 15,2 por ciento para los hombres.

Además, se han registrado 100.018 pensiones con complemento de brecha de género.