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VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Castilla y León se situó en 641.640 en el mes de noviembre, un 0,92 por ciento más que en el mismo mes de 2025, con una cuantía media de 1.381,80 euros, ligeramente por encima de la media nacional que es de 1.379,05 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

La cuantía media de las pensiones en la Comunidad ha crecido un 4,86 por ciento respecto a noviembre de 2025 cuando la cuantía media se quedó en 1.317,72 euros y ha subido algo más que la media nacional, que ha aumentado en un 4,74 ciento.

De las 641.640 pensiones registradas en la Comunidad, 40.741 pensionistas son de Ávila con una pensión media de 1.225,01 euros; 95.923 de Burgos (1.481,42 euros); 140.839 de León (1.378,47 euros); 44.823 de Palencia (1.410,65 euros); 84.323 de Salamanca (1.298,22 euros); 36.605 de Segovia (1.321,05 euros); 23.222 de Soria (1.344,90 euros); 127.470 de Valladolid (1.498,12 euros) y 47.694 pensionistas de Zamora (1.199,58 euros).

Esto representa aumento del número de pensionistas en casi todas las provincias salvo Zamora (-0,26 por ciento) y en León (-0,03 por ciento) con especial intensidad en Valladolid, donde suben un 2,13 por ciento, seguida de Segovia (1,88 por ciento), Ávila (1,32 por ciento), Salamanca (0,92 por ciento), Palencia (0,89 por ciento), Burgos (0,85 por ciento) y Soria (0,83 por ciento).

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