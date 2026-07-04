CyL registra cinco de las temperaturas más bajas del país, con 5,9°C en Palacios de la Sierra (Burgos) como la mínima

Archivo - Un hombre se pone unos guantes, a 9 de diciembre de 2024, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado cinco de las temperaturas más bajas del país en la mañana de este sábado, 4 de julio, con la estación de Palacios de la Sierra (Burgos) a la cabeza al haber marcado 5,9 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogidos por Europa Press.

La segunda temperatura más baja se ha anotado en las estaciones de Valdezcaray (La Rioja) y Posada de Valdeón (León), ambas con 7,2 grados; seguidas de Ucero (Soria) y Villablino (León), con 7,7 grados.

En sexto y séptimo lugar se han situado las estaciones de Cap de Rec y Port Ainé, en la provincia de Lleida, con 7,9 y 8,1 grados, respectivamente; seguidas de Reinosa (Cantabria), con 8,2 grados, y las estaciones de Astún-La Raca (Huesca) y Riaño (León), ambas con 8,5 grados.