CyL registra cuatro de las diez mínimas, con Cuéllar (Segovia) en cuarto puesto con 0,9°C

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro estaciones meteorológicas de Castilla y León han registrado temperaturas mínimas en la mañana de este sábado, 18 de octubre, que se sitúan entre las diez más frías de todo el país, encabezadas por los -0,6 grados que se han medido en Pradollano (Granada) y Reinosa (Cantabria), con Cuéllar (Segovia) en cuarto lugar con 0,9 grados.

De hecho, según figura en la información sobre las temperaturas de este sábado en la web de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), recogidas por Europa Press, dos de las cinco mínimas más bajas del país corresponden a estaciones de la Comunidad.

Así, tras Pradollano y Reinosa figura la estación de Cap de Rec, en la provincia de Lleida, con 0,3 grados, seguida de Cuéllar (Segovia), Aguilar de Campoo (Palencia) y Puerto del Pico (Ávila, donde se han registrado 0,9 grados.

En la lista de las diez mínimas más bajas figura también Valderredible (Cantabria), con 1,3 grados; las estaciones de Molina de Aragón y Sigüenza, en la provincia de Guadalajara, con 1,5 y 1,6 grados, respectivamente, y la de San Pedro Manrique, que cierra el ranking con 1,7 grados.