CyL registra cuatro de las diez temperaturas más bajas con La Covatilla (Salamanca) en tercer lugar con -7,8°C

VALLADOLID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro estaciones meteorológicas de Castilla y León han registrado temperaturas mínimas en la mañana de este sábado, 27 de diciembre, que se sitúan entre las diez más frías de todo el país, encabezadas por los 27,5 grados en negativo que se han medido en Moguer (Huelva), con La Covatilla de Salamanca en tercer lugar con -7,8 grados.

Según figura en la información sobre las temperaturas de este sábado en la web de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) recogidas por Europa Press, una de las cinco mínimas más bajas del país corresponden a estaciones de la Comunidad.

Así, tras Moguer figura en segundo lugar la estación de Pradollano (Granada), con nueve grados en negativo. En séptimo lugar del ranking de la diez mínimas del país figura otra estación meteorológica ubicada en Castilla y León, en concreto Sanabria, en Zamora, con -6,5; seguida de Villablino (León), con-5,7 grados, y cierra la lista Pedrosillo de Los Aires (Salamanca), con -5,4 grados.