CyL registra ocho de las diez temperaturas más bajas de España

Lista de las diez temperaturas mínimas de España en la mañana de este sábado 4 de octubre de 2025. - AEMET

VALLADOLID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado ocho de las diez temperaturas más bajas del país este sábado, 4 de octubre, con la estación de Cuéllar (Segovia) con la mínima al registrar 1,6 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press.

En segunda posición, en Puerto del Pico (Ávila) se ha anotado 2,7 grados, seguida de Navasfrías (Salamanca), con 4,3, y Barco de Ávila y Ucero (Soria), ambas con 4,6 grados, mientras en Salamanca Aeropuerto se han marcado 5,2 grados.

En sexto lugar, Sardón de Duero (Valladolid) ha llegado a la mínima de 5,7 grados, seguida de Reinosa (Cantabria) y Molina de Aragón (Guadalajara), con 5,8 grados en ambas, mientras Morón de Almazán (Soria) completa la lista de mínimas con 5,9 grados.