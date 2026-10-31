CyL registra seis de las diez temperaturas más bajas del sábado, con la mínima en San Pedro Manrique (Soria) con -3,2°C

Archivo - Un hombre se pone unos guantes, a 9 de diciembre de 2024, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seis estaciones meteorológicas de Castilla y León han registrado temperaturas mínimas en la mañana de este sábado, 31 de octubre, que se sitúan entre las diez más frías de todo el país, encabezadas por los -3,2 grados que se han medido en San Pedro Manrique (Soria).

Y según figura en la información sobre las temperaturas de este sábado en la web de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), recogidas por Europa Press, cinco de las cinco mínimas más bajas del país corresponden a estaciones de la Comunidad.

En concreto, tras San Pedro Manrique figuran las estaciones de Cuéllar (Segovia), con -2,8 grados; seguida de Vinuesa y Morón de Almazán, en la provincia de Soria, con -1,5 en ambas estaciones, y Aguilar de Campoo (Palencia), donde se han registrado hasta -1,4 grados.

En la lista de las diez mínimas más bajas figuran también las estaciones de Cap de Rec y Esterri d'Àneu, en la provincia de Lleida, con -1.2 y -1.1 grados, respectivamente; Molina de Aragón (Guadalajara), con -0.9 grados; Lalastra (Araba/Álava), con -0.8 grados, y Sanabria, Robleda-Cervantes (Zamora), con -0.7 grados.