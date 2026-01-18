CyL registra tres de las temperaturas mínimas del país este domingo

Lista de las diez temperaturas mínimas registradas en la mañana de este domingo, 18 de enero de 2026 - AEMET

VALLADOLID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones meteorológicas de La Covatilla (Salamanca), Puerto del Pico (Ávila) y San Rafael (Segovia), ubicadas en Castilla y León, se encuentran en la lista de diez temperaturas mínimas registradas en la mañana de este domingo, 18 de enero, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, La Covatilla se sitúa en quinta posición con -7,9 grados detrás de varias estaciones de la provincia de Granada, Pradollano Parque Nacional de Sierra Nevada, que lidera la lista con -13,8 grados; Sierra Nevada Radiotelescopio, con -10,9; Laguna Seca Parque Sierra Nevada, con -9,3, y Camarate 2 Parque Sierra Nevada, con -8,5.

En sexto lugar se encuentra Nerpio (Albacete), con -7,5 grados; seguida de Puerto de Navacerrada (Madrid), con -7,1; Puerto del Pico (Ávila) y San Rafael (Segovia), con -6,8 en ambos casos, y finalmente Cabaña Verónica Parque Nacional Picos de Europa (Cantabria), con -6,4.