CyL registró 1.073.676 hogares a 1 de abril la mayor parte formados por una persona

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VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un total de 1.073.676 hogares a 1 de abril de 2026, lo que supone 3.238 más que al inicio del año (0,29 por ciento más) y 12.811 más que hace un año (1,21 por ciento), según los datos difundidos este jueves por el INE recogidos por Europa Press.

La mayor parte de los hogares están formados por una sola persona, con 382.495, en una tendencia al alza respecto a los trimestres anteriores de la serie que ofrece el INE, mientras que 316.146 están conformados por dos personas, también en una tendencia al alza.

Otros 194.677 hogares de Castilla y León están compuestos por tres personas y caen ligeramente respecto al trimestre anterior y 180.358 por cuatro o más, que también caen respecto a los datos a 1 de enero.

En España el número de hogares se situó en 19.812.292 a 1 de abril de 2026, con un aumento de 52.943 durante el primer trimestre de 2026.