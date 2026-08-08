CyL registró 23.582 solicitudes de prestaciones por desempleo en junio y 22.632 altas

VALLADOLID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró a lo largo del mes de junio de 2026 un total de 23.582 solicitudes de prestaciones por desempleo con un plazo de reconocimiento de 1,31 días, por debajo de la media que se sitúa en 1,63 días, según los últimos datos facilitados a Europa Press desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Además, a lo largo del citado mes se tramitaron en la Comunidad un total de 22.632 altas correspondientes al concepto de prestación por desempleo.

De las 23.582 solicitudes por prestaciones por desempleo registradas en Castilla y León a lo largo del mes de junio la mayor parte, 14.727 correspondieron a prestaciones contributivas, mientras que 8.854 se engloban en el concepto de subsidio, una pertenece al concepto de renta activa de inserción y ninguna corresponde a programas de activación de empleo.

Por su parte, la mayor parte de las 22.632 altas de prestaciones presentadas en el mes de junio en Castilla y León correspondió también a prestaciones contributivas (13.843), seguidas de las altas correspondientes al concepto de subsidio (8.782) y de las de renta activa de inserción (siete) y ninguna en programas de activación de empleo.

Según los datos aportados por el Ministerio, un total de 66.940 ciudadanos de Castilla y León se benefició en junio de algún tipo de prestación por desempleo (33.753 de una prestación contributiva, 33.163 de un subsidio y 24 de una renta activa de inserción), por un importe de 76,49 millones de euros y por una cuantía media de 982,8 mensuales (1.011,1 en España).

Por provincias, la mayor parte de los beneficiarios está en Valladolid, con 13.591, seguida de León (12.794), Salamanca (10.025), Burgos (9.960), Zamora (5.412), Ávila (5.308), Palencia (4.139), Segovia (3.702) y Soria (2.009).