CyL registró este fin de semana 2.311 rayos, la mayor parte el sábado

Mapas de Castilla y León difundidos por la Aemet con los datos de las descargas eléctricas registradas este fin de semana - @AEMET_CYL

VALLADOLID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León registró este fin de semana un total de 2.311 descargas eléctricas nube a tierra de las que 1.503 tuvieron lugar en la jornada del sábado, 25 de abril, y 808 el domingo día 26, según los datos difundidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

La mayor parte de las descargas eléctricas del sábado se registraron en la provincia de Segovia, con 370, seguida de Soria, con 328; Valladolid, con 179; Salamanca, con 152; Ávila, con 132, y Burgos, con 109, con el resto por debajo del centenar: León, con 99; Zamora, con 98, y Palencia, 39.

Por su parte, Salamanca concentró la mayor parte de las descargas eléctricas del domingo, con 307, seguida de Soria, con 183; León, con 87; Segovia, con 56; Burgos, con 46; Ávila, con 42; Valladolid, con 36; Zamora, con 29, y Palencia, con 22.

La Aemet ha recordado que este lunes continúa la inestabilidad atmosférica que da a lugar a la formación de tormentas y ha reiterado que a lo largo del pasado fin de semana se registraron descargas eléctricas en las nueve provincias de Castilla y León donde de mantiene aviso amarillo por tormentas en Burgos, León, Palencia y Zamora.