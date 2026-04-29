CyL registró el martes 1.910 rayos, la mayor parte en Salamanca y en Zamora

Mapa con las descargas eléctricas registradas en CyL en la jornada del martes, 28 de abril - @AEMET_CYL

VALLADOLID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León registró este martes, 28 de abril, un total de 1.910 descargas eléctricas nube a tierra que afectaron especialmente a la mitad occidental de la Comunidad, según los datos difundidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

La mayor parte de las descargas eléctricas del martes se registraron en la provincia de Salamanca, con 582, seguida de Zamora, con 432; León, con 299; Palencia, con 233; Valladolid, con 220, y Burgos, con 100, con el resto por debajo del centenar: Ávila, con 31; Segovia, con 10, y Soria, con 3.

Además, todas las provincias de Castilla y León estarán este miércoles, 29 de abril, en aviso por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de fuertes vientos y granizo.