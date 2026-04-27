CyL saca una nueva ayuda para compensar los costes de la recogida de leche en explotaciones de zonas de montaña

Archivo - Una vaca lechera, de la raza bovina frisona, mientras es ordeñada, en las instalaciones de la granja, Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Hermanos Miguel, a 19 de marzo, en Talavera de la Reina, Toledo, - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural pondrá en marcha una nueva línea de ayudas destinada a compensar los costes adicionales derivados de la recogida de leche en explotaciones de vacuno, ovino y caprino situadas en zonas de montaña de Castilla y León con el fin de garantizar la continuidad de la actividad en el medio rural.

La ayuda estará dirigida a los primeros compradores que realicen la recogida de leche en explotaciones ubicadas en municipios de montaña de Castilla y León para "compensar parcialmente" los costes adicionales y evitar que repercutan de forma negativa en el precio que perciben los productores.

Se trata de una ayuda de carácter anual y acogida al régimen "de minimis" que se concederá en concurrencia competitiva y su cuantía estará vinculada a un sistema de puntos según diferentes criterios objetivos. Entre otros, se valorará el número de productores a los que se recoge la leche; el tipo de solicitante, con mayor puntuación para cooperativas y sociedades agrarias de transformación, y la distancia entre las explotaciones y los centros de recogida o transformación.

Las ayudas se resolverán y abonarán en un único acto, "lo que permitirá agilizar su gestión y facilitar el acceso a los fondos por parte de los beneficiarios".

Agricultura ha explicado que esta nueva medida, cuyas bases reguladoras han sido publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León de este lunes, 27 de abril, responde a las dificultades que presenta la recogida de leche en estas zonas, "caracterizadas por su lejanía a los centros de transformación, las limitaciones de acceso, la orografía compleja y condiciones meteorológicas adversas", factores que incrementan los costes logísticos y suponen un condicionante añadido para la viabilidad de las explotaciones.

El procedimiento se iniciará mediante convocatoria pública y la tramitación será electrónica. Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de manera telemática, desde la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través de la aplicación electrónica "Programa informático para la gestión de solicitudes de ayuda y otros procedimientos no específicos (SCAG)" aprobada por Orden AYG/837/2009, de 2 de abril.