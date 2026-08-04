CyL sigue por encima del millón de afiliados con 1.022.190, un 1,78% más que hace un año y un 0,61% más que en junio

Archivo - Un repartidor, a 2 de agosto de 2023, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha registrado un descenso del paro del 3,3% en el último año, con 10.301 desempleados menos. En relación a junio, se ha reducido un -1%, con lo que el número de ciu - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número medio de afiliados a la Seguridad Social en julio de 2026 en Castilla y León volvió a superar la barrera del millón y llegó a los 1.022.190, un 1,78 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone una variación de 17.830 afiliados más, según los datos aportados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

En España hubo un incremento mayor, en concreto del 2,94 por ciento, y Castilla y León ha registrado el tercer menor aumento de las comunidades autónomas.

Y si se compara la afiliación media de julio con la de junio el número de afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León aumentó en 6.170 personas, lo que en términos relativos supuso un incremento del 0,61 por ciento, por encima en este caso que la media del país que subió un 0,19 por ciento con 41.727 afiliados más.

Castilla y León ha anotado en este caso el sexto mayor aumento porcentual de las comunidades.