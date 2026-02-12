CyL solicita la declaración de zonas gravemente afectadas todas sus provincias con 1.500 incidentes por las borrascas

Imagen de archivo del río Pisuerga a su paso por Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, celebrado este jueves, ha acordado solicitar al Gobierno la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil para todas las provincias afectadas por las borrascas, y si bien por el momento el Ejecutivo autonómico no cuenta con una cuantificación económica de los daños, se han registrado unos 1.500 incidentes por inundaciones, avenidas, fuertes vientos y lluvias.

Así lo ha trasladado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves, en la que ha detallado que del total de incidentes, 620 se han debido a las nevadas, 464 han sido por los fuertes vientos, 250 a consecuencia de las lluvias y unos 113 por avenidas.

En este sentido, ha detallado que los principales daños se han causado fundamentalmente sobre bienes de carácter público como infraestructuras, carreteras y pavimentación de alumbrado, pero también sobre algunas de carácter privado, entre las que se encuentran viviendas familiares y empresas, así como en el sector agrícola y ganadero.

Por todo ello, ha subrayado que la declaración de zona gravemente afectada por situaciones de emergencias de Protección Civil es básica para la toma posteriormente de las decisiones que puedan corresponder y el cauce para las ayudas de reconstrucción.

A este respecto, ha recordado que el Gobierno autonómico aprobó una declaración vinculada a la fecha del 7 de febrero, si bien se han registrado sucesivas borrascas posteriores que han tenido un "impacto relevante" en función de las condiciones meteorológicas, motivo por el que dicha petición se hará extensiva hasta este jueves, día 12.

BORRASCAS DE ALTO IMPACTO

"Fue muy noticiable aquella borrasca Leonardo, pero luego hemos tenido a Marta y posteriormente a Nils", ha enfatizado el portavoz del Ejecutivo autonómico, un punto en el que ha advertido que en las próximas horas se esperan algunos "impactos relevantes", por lo que ha hecho un llamamiento a la atención y precaución de todos los ciudadanos.

Durante este periodo, la Comunidad se ha visto afectada por borrascas de alto impacto que han provocado descensos térmicos significativos, nevadas, lluvias intensas y fuertes rachas de viento.

Estos fenómenos meteorológicos adversos han ocasionado incidencias relevantes en bienes, infraestructuras y servicios esenciales, lo que ha alterado de forma sustancial la normalidad en las zonas afectadas, ha sostenido el portavoz de la Administración autonómica.

Como consecuencia de esta situación, las autoridades autonómicas han mantenido activadas distintas situaciones operativas de los planes autonómicos de protección civil, en particular el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (Plancal) y el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (Inuncyl), con el fin de garantizar la seguridad de las personas y minimizar los daños.

Las afecciones derivadas de la sucesión de borrascas determinan la concurrencia de una catástrofe en los términos definidos en el artículo 2 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, al tratarse de una situación que ha alterado de forma significativa el funcionamiento ordinario de la Comunidad, al ocasionar daños e impactos materiales cuya atención puede superar los medios disponibles de la propia Administración autonómica.

En las zonas afectadas se han producido daños en viviendas y enseres; en explotaciones y producciones agrícolas, ganaderas y forestales; en pequeñas empresas; daños medioambientales; así como afecciones en infraestructuras municipales y redes viarias.

Asimismo, las corporaciones locales han debido acometer actuaciones inaplazables para hacer frente a la emergencia, que requieren la correspondiente compensación económica.

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la citada Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil podrá ser solicitada por las administraciones públicas interesadas, correspondiendo a la Junta, en virtud del artículo 16 r) de la Ley 3/2001 del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la adopción de este acuerdo por su especial relevancia.

Mediante este acuerdo, el Ejecutivo autonómico solicita al Gobierno central la adopción de las medidas previstas en el capítulo V de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que permitan la adecuada recuperación económica y social de las zonas afectadas y la compensación de los daños producidos por las borrascas registradas entre los días 7 y 12 de febrero de 2026.